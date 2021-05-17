***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.05.2021 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936461
BIST
14:531.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.455
En Düşük
1.446
14:538,3674
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0880
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2250
|
8,4544
En Düşük
8,3102
14:5310,1787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -0,0922
|Açılış
|: 10,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,2739
En Düşük
10,0998
14:53496,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,19
|Açılış
|: 496,96
|
|Önceki Kapanış
|: 501,15
|
503,52
En Düşük
495,22
BIST En Aktif Hisseler14:53
|NTGAZ
|9,90
|25.695.537
|% 10,00
|
|INVEO
|137,50
|71.660.145
|% 10,00
|
|DAGHL
|12,98
|4.767.243
|% 10,00
|
|QNBFL
|103,50
|370.116
|% 9,99
|
|VAKFN
|12,47
|223.017.072
|% 9,96
|
|CEOEM
|9,80
|154.216.043
|% -8,84
|
|IHGZT
|1,50
|7.918.394
|% -7,41
|
|TGSAS
|15,36
|13.126.096
|% -6,80
|
|BRKO
|1,14
|539.472
|% -6,56
|
|UTPYA
|30,00
|958.932
|% -6,25
|
|EREGL
|19,67
|856.854.234
|% -1,60
|
|GARAN
|7,84
|734.687.357
|% 2,08
|
|THYAO
|13,44
|518.234.535
|% 0,37
|
|PETKM
|6,31
|464.450.852
|% -1,56
|
|KOZAL
|128,30
|451.315.241
|% 1,91
|
|EKGYO
|1,89
|226.752.171
|% 1,61
|
|YKBNK
|2,13
|218.677.501
|% 0,95
|
|GARAN
|7,84
|734.687.357
|% 2,08
|
|GSRAY
|3,34
|301.254.584
|% -5,65
|
|KARSN
|4,53
|335.322.614
|% 3,90
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3645
|8,3674
|% -1,04
|
|Euro
|10,1706
|10,1787
|% -0,90
|
|Sterlin
|11,7575
|11,8165
|% -1,07
|
|Frank
|9,2466
|9,3023
|% -1,02
|
|Riyal
|2,2240
|2,2351
|% -1,06
|
|14:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|3,68
|
|Altın Gr.
|497
|497
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.320
|161,00
|
|Tam
|3.256
|3.340
|161,73
|
|Yarım
|1.574
|1.616
|78,23
|
|Çeyrek
|789
|808
|39,12
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,60
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,54
|68,54
|-0,17
|
Seans Raporu
14:53
daha fazla
-
15:07AKSA
Yüzde 5.05 oranında artışla 16.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 350, 078 adet işlem
-
15:06AFYON
Yüzde 4.84 oranında artışla 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 135, 258 adet işlem
-
15:04BRSAN
Yüzde 5.16 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 226, 941 adet işlem
-
15:03XU100
Endeks 1, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 71 üstünde . İşlem hacmi 9, 810.00 milyon TL de
-
15:03GLYHO
Yüzde 4.83 oranında artışla 3.69 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 051, 552 adet işlem