***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.05.2021 09:12
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936888
BIST
12:021.440
En Yüksek
|Değişim
|: -1,36%
|| -19,78
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:028,3807
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0318
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:0210,2318
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0168
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:02504,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,27
|Açılış
|: 504,44
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:02
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.570.228
|% 9,95
|
|AYEN
|6,02
|20.420.012
|% 9,85
|
|SKTAS
|4,73
|15.356.434
|% 9,24
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|METUR
|32,20
|38.863.165
|% -9,30
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|DOBUR
|14,00
|1.141.197
|% -8,97
|
|IHGZT
|1,22
|10.717.665
|% -7,58
|
|BJKAS
|7,54
|322.612.756
|% -5,87
|
|GARAN
|8,02
|492.067.570
|% -0,74
|
|THYAO
|13,41
|409.241.546
|% 0,45
|
|PETKM
|6,33
|408.687.007
|% 1,12
|
|KOZAL
|129,20
|361.770.404
|% -1,37
|
|BJKAS
|7,54
|322.612.756
|% -5,87
|
|EKGYO
|1,95
|153.468.022
|% -0,51
|
|YKBNK
|2,14
|143.869.634
|% -0,47
|
|PETKM
|6,33
|408.687.007
|% 1,12
|
|GARAN
|8,02
|492.067.570
|% -0,74
|
|BJKAS
|7,54
|322.612.756
|% -5,87
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3776
|8,3807
|% -0,38
|
|Euro
|10,2222
|10,2318
|% -0,16
|
|Sterlin
|11,7884
|11,8475
|% -0,41
|
|Frank
|9,2550
|9,3108
|% -0,19
|
|Riyal
|2,2280
|2,2392
|% -0,38
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|2,58
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.374
|10,00
|
|Tam
|3.307
|3.390
|-17,86
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|-8,64
|
|Çeyrek
|802
|820
|-4,32
|
|Gümüş.Ons
|27,63
|27,66
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,66
|65,66
|-0,99
|
Seans Raporu
12:02
daha fazla
-
12:13IHGZT
Yüzde -8.33 oranında düşüşle 1.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 890, 662 adet işlem
-
12:12FLAP
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 451, 602 adet işlem
-
12:11XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 94 kaybederek (% -1.50 ) 1, 509
-
12:11XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 6, 551.00 milyon TL de
-
12:11IHGZT
Yüzde -7.58 oranında düşüşle 1.22 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 878, 596 adet işlem