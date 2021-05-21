***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.05.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937105
BIST
10:321.456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 5,90
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.460
En Düşük
1.454
10:328,3753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0052
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
10:3210,2346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0270
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2270
10:32505,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,58
|Açılış
|: 505,26
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ORMA
|34,10
|149.358
|% 10,00
|
|MERKO
|6,21
|8.331.751
|% 9,91
|
|SONME
|37,98
|3.364.069
|% 8,08
|
|AYES
|26,90
|139.853
|% 7,77
|
|EUKYO
|4,69
|1.366.751
|% 7,32
|
|BRMEN
|2,32
|134.674
|% -9,38
|
|MMCAS
|6,40
|72.000
|% -7,65
|
|AYEN
|5,72
|7.177.142
|% -4,98
|
|UZERB
|44,00
|86.372
|% -4,93
|
|INVEO
|138,70
|21.886.100
|% -4,34
|
|KRDMD
|8,19
|280.135.092
|% 2,12
|
|GARAN
|8,21
|268.912.464
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,39
|199.617.415
|% 2,50
|
|THYAO
|13,60
|163.127.671
|% 0,15
|
|SASA
|34,66
|154.808.389
|% 3,90
|
|YKBNK
|2,19
|121.756.258
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,19
|280.135.092
|% 2,12
|
|GARAN
|8,21
|268.912.464
|% -0,24
|
|BJKAS
|7,39
|199.617.415
|% 2,50
|
|TSKB
|1,38
|31.329.893
|% 0,00
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3732
|8,3753
|% -0,06
|
|Euro
|10,2259
|10,2346
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,8584
|11,9179
|% 0,02
|
|Frank
|9,3146
|9,3707
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% 0,04
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-2,99
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,67
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,68
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,45
|7,46
|-0,02
|
|B. Petrol
|65,12
|65,12
|0,01
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
-
10:44IZTAR
Yüzde 4.63 oranında artışla 20.32 lira fiyatla işlem gören hissede 147, 550 adet işlem
-
10:43JANTS
Yüzde 6.83 oranında artışla 93.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 124, 589 adet işlem
-
10:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 51 artarak (% 0.49 ) 1, 527
-
10:42XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 47 üstünde . İşlem hacmi 2, 810.00 milyon TL de
-
10:42FENER
Yüzde 4.03 oranında artışla 32.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 937, 120 adet işlem