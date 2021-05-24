***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.05.2021 08:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937371
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
0
En Düşük
0
18:058,3794
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0360
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4355
En Düşük
8,3755
18:0510,2238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0355
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2867
En Düşük
10,2161
18:05508,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,58
|Açılış
|: 508,49
|
|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
508,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|4,49
|30.166.793
|% 33,05
|
|GOODY
|8,18
|19.743.318
|% 5,82
|
|ALGYO
|24,60
|34.358.154
|% 2,44
|
|EGGUB
|208,20
|18.666.902
|% 0,54
|
|ISFIN
|3,31
|88.363.176
|% 0,00
|
|PRKAB
|11,84
|8.633.810
|% -0,53
|
|ISFIN
|3,31
|88.363.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,46
|58.608.087
|% 0,00
|
|POLHO
|3,09
|18.964.407
|% 0,00
|
|TRGYO
|3,48
|36.890.001
|% 0,00
|
|CANTE
|7,19
|203.694.001
|% 0,00
|
|GWIND
|4,44
|160.227.798
|% 0,00
|
|ENJSA
|10,96
|157.344.978
|% 0,00
|
|TURSG
|5,65
|109.183.929
|% 0,00
|
|INVEO
|137,50
|103.925.082
|% 0,00
|
|GWIND
|4,44
|160.227.798
|% 0,00
|
|CANTE
|7,19
|203.694.001
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,60
|28.274.659
|% 0,00
|
|AKYHO
|2,00
|20.403.545
|% 0,00
|
|AYDEM
|8,23
|47.407.296
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3760
|8,3794
|% -0,43
|
|Euro
|10,2122
|10,2238
|% -0,35
|
|Sterlin
|11,8611
|11,9206
|% -0,10
|
|Frank
|9,3245
|9,3807
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2342
|2,2454
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,66
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-0,21
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,48
|0,02
|
|B. Petrol
|66,91
|66,91
|0,56
|