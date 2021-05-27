***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.05.2021 09:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938332
BIST
10:511.426
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,61
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.424
10:518,4337
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0222
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4300
|
8,4678
En Düşük
8,4264
10:5110,3218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0061
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3050
|
10,3454
En Düşük
10,3089
10:51515,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 515,75
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
514,50
BIST En Aktif Hisseler10:51
|SNKRN
|29,90
|92.152
|% 8,73
|
|UTPYA
|26,98
|152.248
|% 7,92
|
|SUMAS
|65,85
|197.813
|% 7,69
|
|TUCLK
|10,37
|42.270.012
|% 6,36
|
|CANTE
|8,83
|109.398.236
|% 6,13
|
|ORMA
|29,00
|33.350
|% -9,26
|
|ETILR
|6,00
|278.910
|% -5,06
|
|SAYAS
|27,60
|3.901.432
|% -4,63
|
|MERIT
|231,00
|256.410
|% -4,55
|
|TDGYO
|7,24
|3.605.389
|% -4,11
|
|TRILC
|49,38
|188.258.610
|% 2,66
|
|KOZAL
|124,30
|123.158.687
|% -0,96
|
|EKGYO
|1,89
|119.938.337
|% -0,53
|
|CANTE
|8,83
|109.398.236
|% 6,13
|
|PGSUS
|81,25
|79.644.475
|% 2,52
|
|ZRGYO
|1,61
|26.887.180
|% 0,63
|
|CANTE
|8,83
|109.398.236
|% 6,13
|
|ODAS
|2,41
|18.574.484
|% 0,42
|
|GWIND
|4,20
|30.452.580
|% 2,69
|
|AYDEM
|8,05
|45.363.503
|% 4,68
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4312
|8,4337
|% -0,26
|
|Euro
|10,3155
|10,3218
|% 0,06
|
|Sterlin
|11,8907
|11,9504
|% -0,12
|
|Frank
|9,3732
|9,4296
|% -0,06
|
|Riyal
|2,2448
|2,2561
|% -0,13
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|2,97
|
|Altın Gr.
|516
|516
|-0,09
|
|Cumhuriyet
|3.418
|3.470
|25,00
|
|Tam
|3.402
|3.487
|22,45
|
|Yarım
|1.644
|1.687
|10,86
|
|Çeyrek
|825
|844
|5,43
|
|Gümüş.Ons
|27,70
|27,73
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,52
|7,52
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,35
|