***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.05.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938573
BIST
11:181.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,21
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.418
En Düşük
1.401
11:188,5623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0641
|Açılış
|: 8,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
11:1810,4462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0576
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
11:18520,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,80
|Açılış
|: 520,01
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,56
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler11:18
|UZERB
|46,18
|61.466
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|30.757.316
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,28
|11.800.863
|% 9,11
|
|SRVGY
|87,85
|13.386.358
|% 6,36
|
|TUCLK
|11,38
|45.429.668
|% 6,16
|
|AYES
|19,98
|416.903
|% -10,00
|
|CASA
|131,00
|218.901
|% -9,97
|
|KUTPO
|40,12
|73.081.787
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|33.902.255
|% -9,93
|
|MERIT
|209,10
|203.663
|% -9,72
|
|THYAO
|12,93
|465.208.364
|% -0,92
|
|GARAN
|7,99
|456.888.481
|% 0,38
|
|EREGL
|19,12
|336.569.565
|% 1,38
|
|YKBNK
|2,15
|276.428.079
|% -0,46
|
|KOZAL
|121,40
|234.744.886
|% -1,62
|
|YKBNK
|2,15
|276.428.079
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,86
|174.855.000
|% -1,59
|
|GARAN
|7,99
|456.888.481
|% 0,38
|
|THYAO
|12,93
|465.208.364
|% -0,92
|
|VAKBN
|3,53
|116.587.260
|% -0,84
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5603
|8,5623
|% 0,75
|
|Euro
|10,4349
|10,4462
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,1036
|12,1643
|% 0,59
|
|Frank
|9,4880
|9,5452
|% 0,54
|
|Riyal
|2,2733
|2,2847
|% 0,62
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-4,04
|
|Altın Gr.
|520
|520
|1,75
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,68
|27,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,01
|
|B. Petrol
|69,24
|69,24
|0,04
|