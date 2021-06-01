***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.06.2021 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939229
BIST
10:121.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.426
En Düşük
1.423
10:128,4868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0051
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5029
En Düşük
8,4778
10:1210,3891
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4003
En Düşük
10,3676
10:12522,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,74
|Açılış
|: 522,33
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
523,29
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler10:12
|BALAT
|6,58
|420.098
|% 9,85
|
|KONTR
|71,80
|5.156.714
|% 8,79
|
|TUCLK
|12,77
|12.047.032
|% 7,40
|
|CASA
|154,00
|2.146.849
|% 6,80
|
|OYAYO
|8,95
|4.395.142
|% 6,55
|
|RODRG
|14,05
|59.282
|% -5,32
|
|ODAS
|2,19
|29.914.867
|% -5,19
|
|UZERB
|40,00
|30.840
|% -4,99
|
|KUTPO
|34,64
|37.351.981
|% -4,10
|
|MAALT
|220,00
|3.500.930
|% -3,08
|
|THYAO
|13,23
|79.646.255
|% -0,68
|
|GARAN
|8,02
|72.505.554
|% 0,38
|
|KOZAL
|120,10
|47.108.146
|% 0,42
|
|KUTPO
|34,64
|37.351.981
|% -4,10
|
|EKGYO
|1,95
|31.278.584
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,95
|31.278.584
|% 0,00
|
|ODAS
|2,19
|29.914.867
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,16
|27.044.229
|% 0,47
|
|GARAN
|8,02
|72.505.554
|% 0,38
|
|MARTI
|2,27
|17.129.480
|% -2,16
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4842
|8,4868
|% -0,06
|
|Euro
|10,3831
|10,3891
|% 0,02
|
|Sterlin
|12,0398
|12,1002
|% 0,05
|
|Frank
|9,4071
|9,4638
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2563
|2,2676
|% -0,06
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|6,38
|
|Altın Gr.
|522
|522
|1,74
|
|Cumhuriyet
|3.441
|3.493
|-9,00
|
|Tam
|3.424
|3.512
|-9,12
|
|Yarım
|1.655
|1.699
|-4,41
|
|Çeyrek
|830
|849
|-2,21
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,32
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,73
|0,06
|
|B. Petrol
|70,31
|70,31
|1,00
|