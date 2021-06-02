***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.06.2021 17:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 252 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 03.06.2021 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939647
BIST
17:171.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,04
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.432
|
1.435
En Düşük
1.419
17:178,6147
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 0,0957
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
17:1710,5154
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1067
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3950
|
10,7614
En Düşük
10,4087
17:17527,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 6,49
|Açılış
|: 527,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler17:15
|KENT
|280,50
|1.091.376
|% 10,00
|
|VAKKO
|13,00
|70.769.104
|% 9,98
|
|MZHLD
|38,58
|1.465.230
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|2.784.200
|% 9,96
|
|TRCAS
|4,34
|65.315.702
|% 9,87
|
|MRGYO
|1,26
|14.605.641
|% -10,00
|
|DARDL
|18,99
|28.072.426
|% -9,49
|
|METUR
|25,12
|36.973.965
|% -8,99
|
|IZFAS
|6,70
|15.667.460
|% -8,59
|
|OYAYO
|8,13
|13.274.665
|% -8,34
|
|SASA
|36,30
|1.549.551.882
|% 7,08
|
|THYAO
|13,67
|1.338.381.126
|% 1,33
|
|GARAN
|8,06
|1.188.275.114
|% -0,49
|
|PETKM
|6,41
|780.031.867
|% 2,89
|
|TUPRS
|101,50
|758.313.994
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|618.007.485
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|352.518.459
|% 3,37
|
|GARAN
|8,06
|1.188.275.114
|% -0,49
|
|PETKM
|6,41
|780.031.867
|% 2,89
|
|TSKB
|1,37
|141.007.194
|% 0,74
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6146
|8,6159
|% 1,14
|
|Euro
|10,5132
|10,5165
|% 1,04
|
|Sterlin
|12,1641
|12,2252
|% 1,21
|
|Frank
|9,5366
|9,5940
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2886
|2,3001
|% 1,05
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|3,45
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,67
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.470
|3.557
|47,99
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|23,21
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,60
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,01
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,10
|
|B. Petrol
|70,76
|70,76
|0,51
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:27NIBAS
Yüzde 7.10 oranında artışla 12.67 lira fiyatla işlem gören hissede 502, 436 adet işlem
-
17:26KNFRT
Yüzde 6.38 oranında artışla 16.35 lira fiyatla işlem gören hissede 451, 736 adet işlem
-
17:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TKFEN, KRDMD
-
17:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 27 artarak (% 0.18 ) 1, 255
-
17:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, KENT, VAKKO, EPLAS, YAYLA, MZHLD