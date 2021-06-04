***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.06.2021 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940006
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0374
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7517
En Düşük
8,6968
18:0510,5894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0194
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6019
En Düşük
10,5531
18:05525,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 2,33
|Açılış
|: 525,54
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,05
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|BOBET
|3,85
|212.923.399
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7401
|8,7442
|% 0,48
|
|Euro
|10,5835
|10,5949
|% 0,24
|
|Sterlin
|12,2718
|12,3333
|% 0,27
|
|Frank
|9,6165
|9,6744
|% 0,24
|
|Riyal
|2,3225
|2,3341
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-0,65
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,55
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|-0,00
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|0,03
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde -3.88 oranında düşüşle 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 704 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10 kaybederek (% -0.80 ) 1, 242
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, VAKKO, PENGD, BOBET, RYSAS, LIDFA, MZHLD, KATMR
-
17:56
PENGD, KATMR, GOLTS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
CELHA, DENGE, CANTE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında