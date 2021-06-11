***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.06.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941890
BIST
10:211.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.461
|
|Önceki Kapanış
|: 1.457
|
1.463
En Düşük
1.460
10:218,3637
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0642
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,4469
En Düşük
8,3292
10:2110,1926
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0850
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,3018
En Düşük
10,1498
10:21511,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,83
|Açılış
|: 511,64
|
|Önceki Kapanış
|: 514,47
|
516,39
En Düşük
509,37
BIST En Aktif Hisseler10:21
|OYYAT
|22,54
|138.857.826
|% 9,95
|
|QNBFL
|102,00
|20.094
|% 9,62
|
|EMKEL
|2,25
|2.851.274
|% 7,66
|
|BOBET
|5,22
|87.373.044
|% 7,19
|
|GSDDE
|7,16
|34.429.935
|% 6,71
|
|MERIT
|155,20
|812.938
|% -9,98
|
|YESIL
|3,16
|13.775.644
|% -9,97
|
|TKURU
|159,50
|1.322.424
|% -8,96
|
|EPLAS
|25,10
|1.409.294
|% -8,73
|
|SKTAS
|4,44
|8.205.294
|% -8,45
|
|GARAN
|8,53
|313.845.124
|% 0,59
|
|THYAO
|14,55
|172.809.555
|% 0,83
|
|TUPRS
|105,10
|163.863.011
|% 1,94
|
|FENER
|37,40
|153.515.196
|% 2,35
|
|OYYAT
|22,54
|138.857.826
|% 9,95
|
|YKBNK
|2,31
|115.092.796
|% 0,87
|
|GARAN
|8,53
|313.845.124
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,18
|74.580.199
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,15
|20.891.249
|% 0,00
|
|BOBET
|5,22
|87.373.044
|% 7,19
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3600
|8,3637
|% -0,76
|
|Euro
|10,1868
|10,1926
|% -0,83
|
|Sterlin
|11,8015
|11,8607
|% -0,93
|
|Frank
|9,3121
|9,3682
|% -0,75
|
|Riyal
|2,2219
|2,2331
|% -0,83
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|2,87
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-3,00
|
|Cumhuriyet
|3.401
|3.453
|-54,00
|
|Tam
|3.387
|3.474
|-50,14
|
|Yarım
|1.637
|1.681
|-24,26
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,13
|
|Gümüş.Ons
|28,22
|28,25
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,01
|
|B. Petrol
|72,59
|72,59
|0,07
|