***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.06.2021 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942301
BIST
10:261.452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,91
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.456
En Düşük
1.450
10:268,5403
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0711
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,5647
En Düşük
8,4510
10:2610,3768
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1095
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,3958
En Düşük
10,2523
10:26512,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 4,48
|Açılış
|: 512,68
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
514,09
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler10:24
|EMNIS
|23,64
|444.385
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|26.343.987
|% 9,90
|
|EUKYO
|6,95
|1.793.550
|% 8,09
|
|VAKKO
|14,68
|30.045.440
|% 6,76
|
|BURVA
|25,58
|1.651.713
|% 5,88
|
|TKURU
|127,80
|966.588
|% -10,00
|
|MERIT
|20,34
|513.158
|% -9,92
|
|YESIL
|2,57
|1.681.325
|% -9,82
|
|OYYAT
|23,12
|40.813.684
|% -6,70
|
|ISBIR
|6.000,00
|144.000
|% -4,67
|
|EKGYO
|2,24
|207.091.708
|% 2,75
|
|THYAO
|14,71
|173.711.470
|% 0,62
|
|KOZAL
|124,20
|117.402.658
|% 0,81
|
|GSRAY
|3,85
|113.134.708
|% -2,78
|
|GARAN
|8,33
|99.407.866
|% -0,36
|
|EKGYO
|2,24
|207.091.708
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,24
|91.146.313
|% -0,44
|
|GSRAY
|3,85
|113.134.708
|% -2,78
|
|IHLGM
|1,22
|22.174.402
|% 0,83
|
|HALKB
|4,93
|61.510.445
|% -2,38
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5376
|8,5437
|% 0,88
|
|Euro
|10,3703
|10,3779
|% 1,08
|
|Sterlin
|12,0197
|12,0800
|% 0,91
|
|Frank
|9,4758
|9,5329
|% 1,05
|
|Riyal
|2,2714
|2,2827
|% 0,88
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|1,08
|
|Altın Gr.
|512
|512
|3,79
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,75
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,60
|7,61
|0,01
|
|B. Petrol
|73,20
|73,20
|0,34
|