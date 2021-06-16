***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.06.2021 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942564
BIST
18:051.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.443
|
1.457
En Düşük
1.432
18:058,5526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0048
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5790
En Düşük
8,5366
18:0510,3753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0070
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4101
En Düşük
10,3542
18:05511,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,44
|Açılış
|: 511,03
|
|Önceki Kapanış
|: 511,47
|
513,34
En Düşük
509,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|41,80
|553.572
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.991.399
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.411.262
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.372.213
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|405.791.355
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|52.024.569
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.707.956
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.220.912
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.101.838
|% -9,92
|
|DERHL
|4,37
|31.933.804
|% -9,90
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|THYAO
|14,49
|1.199.811.704
|% -0,89
|
|KRDMD
|7,50
|827.497.343
|% -1,83
|
|EKGYO
|2,19
|1.427.476.111
|% 0,46
|
|HALKB
|5,36
|1.409.213.455
|% 6,14
|
|YKBNK
|2,25
|578.041.326
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,78
|656.456.402
|% 3,00
|
|GARAN
|8,42
|1.223.055.297
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5421
|8,5526
|% -0,06
|
|Euro
|10,3597
|10,3753
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,0025
|12,0627
|% -0,12
|
|Frank
|9,4724
|9,5295
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2716
|2,2830
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|511
|511
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem