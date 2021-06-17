***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.06.2021 09:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942761
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
0
En Düşük
0
18:058,6298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0140
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,6540
En Düşük
8,6029
18:0510,3577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0158
|Açılış
|: 10,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,3908
En Düşük
10,3322
18:05503,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,97
|Açılış
|: 502,75
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
501,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NTHOL
|4,58
|36.104.696
|% 0,00
|
|MMCAS
|6,55
|152.690
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,82
|134.369.670
|% 0,00
|
|NUGYO
|11,64
|4.316.555
|% 0,00
|
|TRILC
|36,36
|52.233.400
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,58
|36.104.696
|% 0,00
|
|MMCAS
|6,55
|152.690
|% 0,00
|
|TSPOR
|2,82
|134.369.670
|% 0,00
|
|NUGYO
|11,64
|4.316.555
|% 0,00
|
|TRILC
|36,36
|52.233.400
|% 0,00
|
|THYAO
|14,32
|1.449.176.275
|% 0,00
|
|GARAN
|8,36
|940.636.973
|% 0,00
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,60
|818.667.222
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,22
|604.834.635
|% 0,00
|
|BOBET
|5,44
|894.120.318
|% 0,00
|
|YESIL
|2,32
|310.507.758
|% 0,00
|
|DOHOL
|2,95
|389.708.411
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,23
|264.584.929
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6291
|8,6298
|% 0,16
|
|Euro
|10,3503
|10,3577
|% 0,15
|
|Sterlin
|12,0392
|12,0996
|% 0,22
|
|Frank
|9,4533
|9,5102
|% 0,09
|
|Riyal
|2,2945
|2,3060
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|2,72
|
|Altın Gr.
|502
|503
|0,51
|
|Cumhuriyet
|3.383
|3.434
|-11,00
|
|Tam
|3.364
|3.449
|-10,72
|
|Yarım
|1.626
|1.668
|-5,19
|
|Çeyrek
|816
|834
|-2,60
|
|Gümüş.Ons
|26,98
|27,01
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,07
|74,07
|-0,32
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CLEBI
Yüzde -4.02 oranında düşüşle 217.40 lira fiyatla işlem gören hissede 136, 756 adet işlem
-
17:58VKGYO
Yüzde -4.27 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 864, 264 adet işlem
-
17:56VAKFN
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 8.29 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 734, 898 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 10, 803.00 milyon TL de
-
17:55DERHL
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 260, 623 adet işlem