***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.06.2021 08:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943231
BIST
18:051.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
0
En Düşük
0
18:058,7356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,7320
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7300
|
8,7814
En Düşük
8,7218
18:0510,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0172
|Açılış
|: 10,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4270
En Düşük
10,3648
18:05499,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,65
|Açılış
|: 499,32
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
500,98
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LOGO
|150,00
|69.837.368
|% 319,58
|
|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
|
|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
|
|AVOD
|5,58
|33.305.725
|% 0,00
|
|AYES
|20,26
|368.751
|% 0,00
|
|ECILC
|5,74
|15.111.552
|% 0,00
|
|SASA
|32,22
|199.874.958
|% 0,00
|
|NTHOL
|4,69
|23.662.443
|% 0,00
|
|HDFGS
|2,54
|40.914.568
|% 0,00
|
|FONET
|13,10
|4.181.191
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
|
|EREGL
|17,79
|781.641.107
|% 0,00
|
|KOZAL
|120,60
|588.702.479
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,06
|1.047.827.088
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,15
|406.874.591
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|919.522.720
|% 0,00
|
|THYAO
|14,54
|1.506.600.055
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,16
|102.109.517
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7307
|8,7356
|% -0,02
|
|Euro
|10,3740
|10,3850
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0321
|12,0924
|% 0,03
|
|Frank
|9,4342
|9,4910
|% 0,04
|
|Riyal
|2,3216
|2,3333
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|14,18
|
|Altın Gr.
|500
|500
|4,38
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|-10,00
|
|Tam
|3.279
|3.361
|-2,56
|
|Yarım
|1.585
|1.626
|-1,24
|
|Çeyrek
|795
|813
|-0,62
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,05
|
|B. Petrol
|73,75
|73,75
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KRDMD
Yüzde -4.46 oranında düşüşle 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 331, 036 adet işlem
-
17:54SKTAS
Yüzde -4.52 oranında düşüşle 4.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 677, 027 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, EREGL, TSKB
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 68 kaybederek (% -1.26 ) 1, 232
-
17:52
OZBAL, AYCES, EUKYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında