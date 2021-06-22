***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.06.2021 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943478
BIST
11:311.398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,71
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.396
11:318,7536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7374
11:3110,4243
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0328
|Açılış
|: 10,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,4076
11:31500,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,28
|Açılış
|: 500,53
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,94
BIST En Aktif Hisseler11:31
|DERHL
|4,05
|5.123.935
|% 4,65
|
|QUAGR
|26,94
|37.552.465
|% 3,06
|
|TRILC
|31,58
|47.112.452
|% 2,60
|
|NATEN
|36,24
|4.437.294
|% 2,08
|
|DNISI
|10,66
|1.245.020
|% 1,52
|
|BOBET
|6,05
|266.534.961
|% -3,51
|
|IDEAS
|67,95
|232.390
|% -2,93
|
|BAYRK
|10,48
|2.360.468
|% -1,87
|
|BMSCH
|5,72
|9.541.170
|% -1,04
|
|OYYAT
|24,50
|6.164.425
|% -0,89
|
|BOBET
|6,05
|266.534.961
|% -3,51
|
|TRILC
|31,58
|47.112.452
|% 2,60
|
|QUAGR
|26,94
|37.552.465
|% 3,06
|
|CEOEM
|12,52
|28.717.246
|% 1,05
|
|GWIND
|3,72
|22.242.977
|% -0,53
|
|BOBET
|6,05
|266.534.961
|% -3,51
|
|GWIND
|3,72
|22.242.977
|% -0,53
|
|CEOEM
|12,52
|28.717.246
|% 1,05
|
|TURSG
|4,97
|10.652.739
|% 0,81
|
|AKYHO
|1,80
|3.498.336
|% 1,12
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7519
|8,7536
|% -0,19
|
|Euro
|10,4180
|10,4243
|% -0,31
|
|Sterlin
|12,1152
|12,1760
|% -0,56
|
|Frank
|9,4850
|9,5422
|% -0,32
|
|Riyal
|2,3287
|2,3403
|% -0,12
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|-5,64
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|3.322
|3.372
|28,00
|
|Tam
|3.306
|3.389
|28,48
|
|Yarım
|1.598
|1.639
|13,78
|
|Çeyrek
|801
|820
|6,89
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,86
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,69
|74,69
|-0,21
|