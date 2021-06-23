***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.06.2021 10:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 22.06.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 22 Haziran 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 25 Haziran 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943696
BIST
10:371.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 8,65
|Açılış
|: 1.415
|
|Önceki Kapanış
|: 1.410
|
1.420
En Düşük
1.415
10:378,6257
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,6768
En Düşük
8,5973
10:3710,2976
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0365
|Açılış
|: 10,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,3534
En Düşük
10,2595
10:37493,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,95
|Açılış
|: 493,82
|
|Önceki Kapanış
|: 494,76
|
496,86
En Düşük
492,68
BIST En Aktif Hisseler10:35
|CEOEM
|14,98
|22.663.308
|% 9,99
|
|QNBFB
|45,00
|96.165
|% 9,76
|
|OZBAL
|12,21
|29.266.043
|% 9,70
|
|TKURU
|184,20
|6.350.439
|% 9,38
|
|EUYO
|4,60
|4.372.128
|% 9,00
|
|BOBET
|5,09
|28.077.597
|% -9,91
|
|UZERB
|38,54
|127.105
|% -5,63
|
|IDGYO
|5,95
|532.438
|% -5,10
|
|BERA
|14,37
|31.643.222
|% -3,88
|
|EUKYO
|8,62
|3.035.255
|% -3,69
|
|THYAO
|14,76
|210.504.466
|% 0,00
|
|GARAN
|8,35
|158.704.944
|% 0,36
|
|HALKB
|5,23
|135.980.817
|% -0,76
|
|YKBNK
|2,21
|112.571.636
|% 0,45
|
|KOZAL
|122,40
|87.223.355
|% 0,82
|
|YKBNK
|2,21
|112.571.636
|% 0,45
|
|EKGYO
|2,18
|59.864.283
|% 1,40
|
|HALKB
|5,23
|135.980.817
|% -0,76
|
|GARAN
|8,35
|158.704.944
|% 0,36
|
|THYAO
|14,76
|210.504.466
|% 0,00
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6204
|8,6249
|% -0,29
|
|Euro
|10,2907
|10,2993
|% -0,34
|
|Sterlin
|12,0241
|12,0844
|% -0,04
|
|Frank
|9,3548
|9,4112
|% -0,29
|
|Riyal
|2,2942
|2,3057
|% -0,24
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|2,16
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-1,02
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-33,00
|
|Tam
|3.273
|3.357
|-31,82
|
|Yarım
|1.582
|1.624
|-15,39
|
|Çeyrek
|793
|812
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,92
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,01
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,47
|