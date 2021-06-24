***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.06.2021 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943893
BIST
18:051.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
0
En Düşük
0
18:058,6519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,6716
En Düşük
8,6368
18:0510,3454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0350
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3250
|
10,3560
En Düşük
10,3104
18:05494,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,31
|Açılış
|: 494,54
|
|Önceki Kapanış
|: 494,23
|
495,79
En Düşük
492,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKBNK
|5,34
|307.751.005
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,27
|3.612.028
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,77
|162.958.478
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,34
|307.751.005
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,27
|3.612.028
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|IPEKE
|12,77
|162.958.478
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|KOZAL
|122,20
|830.394.226
|% 0,00
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,11
|1.148.342.606
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,18
|339.141.521
|% 0,00
|
|GARAN
|8,27
|1.192.531.251
|% 0,00
|
|HALKB
|5,23
|743.840.687
|% 0,00
|
|THYAO
|14,56
|1.268.041.966
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6485
|8,6519
|% 0,14
|
|Euro
|10,3336
|10,3454
|% 0,34
|
|Sterlin
|12,0455
|12,1059
|% 0,14
|
|Frank
|9,3843
|9,4408
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3006
|2,3122
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-1,79
|
|Altın Gr.
|494
|495
|0,31
|
|Cumhuriyet
|3.292
|3.342
|3,00
|
|Tam
|3.275
|3.360
|2,39
|
|Yarım
|1.583
|1.625
|1,16
|
|Çeyrek
|794
|813
|0,58
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,20
|7,21
|0,02
|
|B. Petrol
|75,47
|75,47
|0,28
|
Seans Raporu
18:05
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