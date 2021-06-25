***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.06.2021 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944053
BIST
18:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.411
|
0
En Düşük
0
18:058,6972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,7087
En Düşük
8,6813
18:0510,3965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0094
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4087
En Düşük
10,3697
18:05496,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,08
|Açılış
|: 496,26
|
|Önceki Kapanış
|: 497,05
|
498,21
En Düşük
496,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,02
|3.779.640
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6910
|8,6972
|% -0,13
|
|Euro
|10,3834
|10,3965
|% -0,09
|
|Sterlin
|12,0724
|12,1329
|% -0,15
|
|Frank
|9,4357
|9,4926
|% -0,14
|
|Riyal
|2,3117
|2,3233
|% -0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|3,35
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,76
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.352
|10,00
|
|Tam
|3.286
|3.371
|11,35
|
|Yarım
|1.588
|1.631
|5,48
|
|Çeyrek
|797
|815
|2,74
|
|Gümüş.Ons
|26,12
|26,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,06
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,22
|