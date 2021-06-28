***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.06.2021 10:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 25.06.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 25 Haziran 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 30 Haziran 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944372
BIST
12:501.388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -4,05
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.387
12:508,7386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0257
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,7116
12:5010,4388
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0277
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,4058
12:50498,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,25
|Açılış
|: 498,82
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
498,31
BIST En Aktif Hisseler12:50
|TKURU
|246,40
|5.653.235
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|459.424
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.249.393
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.401.216
|% 9,98
|
|ERBOS
|114,90
|149.408.837
|% 9,95
|
|CEOEM
|10,94
|14.511.438
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.563.994
|% -9,91
|
|METUR
|6,23
|49.830.344
|% -8,11
|
|BALAT
|5,16
|7.198
|% -7,36
|
|INFO
|3,92
|8.206.409
|% -5,77
|
|GARAN
|8,26
|552.891.230
|% 0,73
|
|EKGYO
|1,97
|468.377.192
|% -3,90
|
|THYAO
|14,09
|399.805.091
|% -1,33
|
|SASA
|29,86
|332.741.084
|% 1,84
|
|KRDMD
|6,76
|224.651.336
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,97
|468.377.192
|% -3,90
|
|YKBNK
|2,20
|151.118.277
|% -0,45
|
|GARAN
|8,26
|552.891.230
|% 0,73
|
|AKBNK
|5,41
|215.202.455
|% 1,31
|
|KRDMD
|6,76
|224.651.336
|% -0,73
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7368
|8,7386
|% -0,29
|
|Euro
|10,4360
|10,4388
|% -0,26
|
|Sterlin
|12,1241
|12,1849
|% -0,07
|
|Frank
|9,4771
|9,5342
|% -0,42
|
|Riyal
|2,3228
|2,3345
|% -0,30
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-2,58
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|-22,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-21,55
|
|Yarım
|1.589
|1.630
|-10,42
|
|Çeyrek
|797
|815
|-5,22
|