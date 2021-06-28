***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.06.2021 15:29
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 260 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 29.06.2021 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944482
BIST
16:521.380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -12,00
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.375
16:528,7185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0458
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6974
16:5210,4059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0606
|Açılış
|: 10,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3761
16:52498,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -3,34
|Açılış
|: 498,73
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,99
BIST En Aktif Hisseler16:52
|ATATP
|26,40
|47.891.744
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.238.435
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|2.776.022
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.846.417
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.123.400
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.953.679
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|65.852.252
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|BAGFS
|17,60
|2.860.015
|% -8,48
|
|GARAN
|8,17
|907.328.091
|% -0,37
|
|EKGYO
|1,95
|796.456.635
|% -4,88
|
|THYAO
|14,02
|749.325.936
|% -1,82
|
|SASA
|29,10
|506.052.409
|% -0,75
|
|KRDMD
|6,68
|438.013.885
|% -1,91
|
|EKGYO
|1,95
|796.456.635
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,18
|368.488.451
|% -1,36
|
|GARAN
|8,17
|907.328.091
|% -0,37
|
|AKBNK
|5,34
|368.502.496
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,09
|71.435.924
|% -0,91
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7145
|8,7185
|% -0,52
|
|Euro
|10,3945
|10,4059
|% -0,58
|
|Sterlin
|12,0761
|12,1366
|% -0,46
|
|Frank
|9,4396
|9,4965
|% -0,81
|
|Riyal
|2,3178
|2,3294
|% -0,52
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,07
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,22
|
|Cumhuriyet
|3.310
|3.360
|-15,00
|
|Tam
|3.290
|3.375
|-17,56
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,49
|
|Çeyrek
|798
|816
|-4,25
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,03
|
|B. Petrol
|74,56
|74,56
|-0,80
|
Seans Raporu
16:52
daha fazla
-
17:03BJKAS
Yüzde -4.63 oranında düşüşle 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 231, 395 adet işlem
-
17:02PGSUS
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 74.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 823, 177 adet işlem
-
16:59RAYSG
Yüzde -4.16 oranında düşüşle 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 112, 100 adet işlem
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SERVE, ERBOS, YAPRK, KUTPO, TKURU, ATATP, TACTR, VANGD, YESIL, SELVA
-
16:58
TUCLK, TKURU, GEREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında