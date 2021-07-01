***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.07.2021 08:40
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945321
BIST
18:051.358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,86
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.358
En Düşük
1.358
18:058,6837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0153
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7245
En Düşük
8,6678
18:0510,3201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0068
|Açılış
|: 10,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,3605
En Düşük
10,2879
18:05497,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,90
|Açılış
|: 497,07
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YONGA
|22,58
|134.919
|% 5,12
|
|FADE
|23,26
|65.352.054
|% 3,65
|
|SMART
|5,63
|577.244
|% 3,30
|
|PAGYO
|6,14
|1.873.866
|% 2,49
|
|AVTUR
|3,27
|8.547.908
|% 1,55
|
|TKURU
|219,60
|6.709.352
|% -9,96
|
|ISBIR
|5.199,90
|296.394
|% -1,89
|
|GRNYO
|2,25
|705.267
|% -0,44
|
|OZBAL
|14,45
|131.614.154
|% -0,34
|
|ADEL
|24,98
|19.329.888
|% -0,16
|
|SASA
|27,18
|503.646.252
|% 0,00
|
|KOZAL
|117,10
|474.876.551
|% 0,00
|
|HALKB
|5,07
|359.357.666
|% 0,40
|
|KRDMD
|6,67
|346.474.399
|% 0,00
|
|FROTO
|170,20
|309.955.317
|% 0,00
|
|HALKB
|5,07
|359.357.666
|% 0,40
|
|KARSN
|3,66
|189.419.452
|% 0,00
|
|KRDMD
|6,67
|346.474.399
|% 0,00
|
|PETKM
|5,23
|237.152.680
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,02
|42.155.835
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6876
|8,6912
|% -0,09
|
|Euro
|10,3186
|10,3270
|% 0,00
|
|Sterlin
|11,9865
|12,0466
|% -0,09
|
|Frank
|9,3629
|9,4193
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3127
|2,3242
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|6,97
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,83
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
|
|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
|
|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
|
|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
|
|Gümüş.Ons
|26,21
|26,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,03
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|0,07
|