***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.07.2021 11:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMUK varantlarının dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlar ve kapalı olacakları tarihler Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945661
BIST
11:151.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.380
En Düşük
1.373
11:158,6954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6650
|
8,6992
En Düşük
8,6441
11:1510,2868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0044
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3054
En Düşük
10,2510
11:15497,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,44
|Açılış
|: 497,58
|
|Önceki Kapanış
|: 494,14
|
497,74
En Düşük
493,87
BIST En Aktif Hisseler11:13
|EUKYO
|6,60
|4.690.606
|% 10,00
|
|VAKFN
|10,70
|17.323.094
|% 9,97
|
|VKFYO
|7,10
|4.151.355
|% 9,91
|
|SELVA
|5,37
|13.295.642
|% 9,82
|
|ARCLK
|32,14
|362.151.062
|% 7,71
|
|KUTPO
|46,68
|56.835.340
|% -9,97
|
|TKURU
|197,70
|80.266
|% -9,97
|
|GEDIK
|8,26
|26.748.623
|% -5,28
|
|OZBAL
|13,47
|17.103.941
|% -4,81
|
|UFUK
|13,35
|4.379
|% -4,78
|
|KCHOL
|19,61
|398.657.965
|% 5,83
|
|ARCLK
|32,14
|362.151.062
|% 7,71
|
|THYAO
|13,68
|335.693.313
|% -0,51
|
|GARAN
|8,41
|181.701.327
|% -0,47
|
|SAHOL
|9,19
|146.646.415
|% 3,14
|
|PEKGY
|1,11
|56.273.020
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,18
|85.746.018
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,88
|55.677.411
|% -0,53
|
|THYAO
|13,68
|335.693.313
|% -0,51
|
|GARAN
|8,41
|181.701.327
|% -0,47
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6884
|8,6942
|% 0,51
|
|Euro
|10,2671
|10,2816
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9260
|11,9859
|% 0,49
|
|Frank
|9,3375
|9,3937
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3104
|2,3219
|% 0,48
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|3,76
|
|Altın Gr.
|497
|497
|2,76
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,29
|0,04
|
|B. Petrol
|75,77
|75,77
|-0,07
|