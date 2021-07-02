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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

02.07.2021 11:01



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

PAMUK varantlarının dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlar ve kapalı olacakları tarihler Ek'te yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945661


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Tam 3.262 3.346 25,02  
Yarım 1.577 1.619 12,10  
Çeyrek 791 809 6,06  
Gümüş.Ons 26,08 26,11 0,07  
Gümüş Gr. 7,27 7,29 0,04  
B. Petrol 75,77 75,77 -0,07  
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