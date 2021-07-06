***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.07.2021 08:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946664
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.393
En Düşük
1.376
18:058,6391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0253
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6270
18:0510,2800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0129
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3201
En Düşük
10,2625
18:05502,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,25
|Açılış
|: 502,65
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
503,33
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|EDATA
|6,60
|1.808.176
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6369
|8,6391
|% -0,29
|
|Euro
|10,2736
|10,2800
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,9916
|12,0518
|% 0,23
|
|Frank
|9,3738
|9,4302
|% 0,16
|
|Riyal
|2,3009
|2,3124
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|13,66
|
|Altın Gr.
|503
|503
|3,49
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,63
|26,66
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|77,47
|77,47
|0,31
|