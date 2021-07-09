***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.07.2021 08:45
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949895
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.391
En Düşük
1.373
18:058,6957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0030
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4700
|
8,6957
En Düşük
8,6768
18:0510,2962
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0200
|Açılış
|: 7,2329
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2561
|
10,3212
En Düşük
10,2694
18:05503,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,47
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|11,57
|11.817.274
|% 9,98
|
|SILVR
|5,64
|36.528.844
|% 9,94
|
|AVGYO
|3,01
|17.299.086
|% 9,85
|
|DIRIT
|3,50
|651.069
|% 9,72
|
|BASCM
|12,35
|230.369
|% 9,10
|
|SNGYO
|4,23
|14.815.211
|% -10,00
|
|ERBOS
|121,70
|135.852.372
|% -9,99
|
|FADE
|19,41
|46.400.020
|% -9,97
|
|SRVGY
|82,35
|25.874.107
|% -9,95
|
|KATMR
|3,11
|86.430.742
|% -9,86
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|THYAO
|13,66
|765.470.044
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,08
|564.081.931
|% -0,98
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|YKBNK
|2,25
|415.470.898
|% -1,32
|
|EKGYO
|1,86
|284.672.649
|% -2,11
|
|GARAN
|8,56
|963.288.273
|% -1,95
|
|PETKM
|5,34
|497.813.867
|% -0,37
|
|PEKGY
|1,22
|100.115.078
|% -1,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6888
|8,6957
|% 0,03
|
|Euro
|10,2875
|10,2962
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9393
|11,9992
|% -0,15
|
|Frank
|9,4512
|9,5081
|% -0,17
|
|Riyal
|2,3097
|2,3213
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-1,33
|
|Altın Gr.
|503
|504
|-0,49
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|-3,00
|
|Tam
|3.326
|3.410
|3,15
|
|Yarım
|1.608
|1.649
|1,53
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,76
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,24
|74,24
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59CEOEM
Yüzde -4.08 oranında düşüşle 8.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 136, 325 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 375 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 1 altında . İşlem hacmi 9, 589.00 milyon TL de
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17:56EMKEL
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 839, 594 adet işlem
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17:54BERA
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 11.72 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 760, 601 adet işlem
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17:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, SASA, EKGYO