***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.07.2021 08:51
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950117
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
0
En Düşük
0
18:058,6580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6680
|
8,6751
En Düşük
8,6503
18:0510,2729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0197
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3153
En Düşük
10,2566
18:05500,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,55
|Açılış
|: 500,99
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
500,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOAS
|26,66
|37.343.118
|% 6,59
|
|AYEN
|4,43
|5.276.600
|% 0,00
|
|MERKO
|4,95
|9.334.900
|% 0,00
|
|UTPYA
|20,00
|905.497
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|AYEN
|4,43
|5.276.600
|% 0,00
|
|MERKO
|4,95
|9.334.900
|% 0,00
|
|UTPYA
|20,00
|905.497
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|OZKGY
|4,06
|24.738.059
|% 0,00
|
|GARAN
|8,53
|822.710.507
|% 0,00
|
|THYAO
|13,57
|757.467.396
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 0,00
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 0,00
|
|EREGL
|18,05
|571.070.480
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,10
|232.962.729
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,28
|384.943.523
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|250.148.418
|% 0,00
|
|PETKM
|5,44
|729.925.769
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,22
|733.868.643
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6550
|8,6580
|% 0,00
|
|Euro
|10,2666
|10,2729
|% -0,19
|
|Sterlin
|11,9971
|12,0573
|% -0,02
|
|Frank
|9,4322
|9,4890
|% 0,01
|
|Riyal
|2,3023
|2,3138
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-8,71
|
|Altın Gr.
|502
|502
|-1,93
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.383
|4,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|-8,84
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|-4,28
|
|Çeyrek
|804
|823
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,98
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,24
|75,24
|-0,31
|