***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.07.2021 08:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950508
BIST
10:191.356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,68
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.357
|
1.360
En Düşük
1.354
10:198,6205
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0147
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6426
En Düşük
8,6060
10:1910,2386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0141
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,2810
En Düşük
10,2129
10:19502,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,93
|Açılış
|: 502,40
|
|Önceki Kapanış
|: 501,46
|
503,46
En Düşük
501,21
BIST En Aktif Hisseler10:19
|TKURU
|210,00
|334.740
|% 6,33
|
|YAPRK
|32,70
|4.200.663
|% 6,03
|
|IZTAR
|18,95
|732.183
|% 5,98
|
|UMPAS
|1,29
|1.672
|% 5,74
|
|BALAT
|4,89
|14.822
|% 5,16
|
|FADE
|14,16
|13.571.137
|% -9,98
|
|AVHOL
|4,88
|2.558.593
|% -8,44
|
|AYCES
|60,00
|35.880
|% -7,69
|
|ORMA
|28,00
|12.376
|% -5,72
|
|ISBIR
|5.000,00
|145.000
|% -5,66
|
|GARAN
|8,63
|160.401.364
|% -0,12
|
|THYAO
|13,26
|78.658.890
|% 0,15
|
|SASA
|26,48
|71.217.099
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,17
|67.179.284
|% -0,14
|
|PETKM
|5,33
|65.456.188
|% 0,76
|
|PEKGY
|1,08
|33.027.321
|% -4,42
|
|GARAN
|8,63
|160.401.364
|% -0,12
|
|EKGYO
|1,80
|32.707.349
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,27
|40.432.020
|% 0,00
|
|TSKB
|1,22
|16.245.924
|% -0,81
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6180
|8,6205
|% -0,17
|
|Euro
|10,2312
|10,2386
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,9311
|11,9909
|% -0,19
|
|Frank
|9,3851
|9,4417
|% -0,14
|
|Riyal
|2,2923
|2,3037
|% -0,13
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|4,55
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,15
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,03
|
|B. Petrol
|75,42
|75,42
|0,26
|