***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.07.2021 08:52
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951005
BIST
18:051.347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.360
En Düşük
1.342
18:058,6177
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6383
En Düşük
8,6064
18:0510,1640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 10,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2300
|
10,1957
En Düşük
10,1397
18:05502,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,77
|Açılış
|: 502,74
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
503,92
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,00
|85.004.721
|% 0,00
|
|MRGYO
|1,10
|44.262.926
|% 0,00
|
|ESCAR
|15,42
|208.935.605
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6045
|8,6188
|% -0,01
|
|Euro
|10,1582
|10,1649
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8954
|11,9550
|% 0,21
|
|Frank
|9,3568
|9,4132
|% 0,14
|
|Riyal
|2,2924
|2,3039
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|5,95
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.316
|3.366
|17,00
|
|Tam
|3.299
|3.382
|15,54
|
|Yarım
|1.595
|1.636
|7,52
|
|Çeyrek
|800
|818
|3,76
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,11
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|0,03
|
|B. Petrol
|76,43
|76,43
|-0,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:57SKTAS
Yüzde -5.19 oranında düşüşle 3.84 lira fiyatla işlem gören hissede 784, 883 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 58 kaybederek (% -0.38 ) 1, 196
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17:54
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17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : AVHOL, EKIZ, PEKGY, FADE, EUKYO
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