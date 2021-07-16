***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.07.2021 11:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951454
BIST
11:141.368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.367
11:148,5036
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0608
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4969
11:1410,0806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0560
|Açılış
|: 10,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0661
11:14499,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,64
|Açılış
|: 499,55
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
498,46
BIST En Aktif Hisseler11:12
|KARYE
|8,80
|77.751.445
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|11.446.061
|% 9,98
|
|VBTYZ
|15,87
|28.107.013
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|64.091.517
|% 9,97
|
|SELVA
|7,44
|15.127.713
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,50
|15.653
|% -6,25
|
|DOCO
|678,00
|13.381.737
|% -3,62
|
|KRTEK
|8,07
|16.308.492
|% -3,58
|
|CASA
|130,00
|15.340
|% -3,42
|
|KRONT
|54,50
|8.510.336
|% -3,11
|
|SASA
|32,18
|498.096.967
|% 3,27
|
|GARAN
|8,44
|190.432.441
|% 0,12
|
|THYAO
|13,10
|134.182.260
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,19
|100.401.324
|% -1,10
|
|ARCLK
|33,26
|86.065.292
|% 1,71
|
|GARAN
|8,44
|190.432.441
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,30
|49.574.191
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,05
|19.377.078
|% 0,96
|
|EDIP
|4,19
|64.091.517
|% 9,97
|
|SASA
|32,18
|498.096.967
|% 3,27
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5059
|8,5089
|% -0,65
|
|Euro
|10,0752
|10,0859
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,7466
|11,8055
|% -0,57
|
|Frank
|9,2337
|9,2893
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2666
|2,2780
|% -0,49
|
|11:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,56
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|-0,10
|