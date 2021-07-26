***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.07.2021 08:46
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951684
BIST
11:361.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
11:368,5872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0388
|Açılış
|: 8,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5430
11:3610,1282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0606
|Açılış
|: 10,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
11:36499,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 4,32
|Açılış
|: 499,79
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler11:36
|EDIP
|5,06
|16.426.729
|% 10,00
|
|YAYLA
|4,87
|40.272.537
|% 9,93
|
|AVHOL
|5,25
|5.303.658
|% 9,83
|
|HURGZ
|1,57
|21.991.329
|% 9,79
|
|UFUK
|14,95
|32.038
|% 8,33
|
|FADE
|14,41
|20.378.876
|% -13,87
|
|QNBFB
|38,12
|21.347
|% -5,88
|
|ADEL
|23,50
|2.037.844
|% -4,94
|
|YESIL
|2,37
|22.309.781
|% -4,82
|
|MZHLD
|38,46
|662.865
|% -4,80
|
|GARAN
|8,09
|432.737.402
|% -2,18
|
|KRDMD
|7,43
|276.204.601
|% 2,34
|
|PETKM
|5,41
|270.616.748
|% 2,08
|
|SASA
|30,24
|248.857.319
|% 1,14
|
|THYAO
|12,42
|248.276.580
|% -2,44
|
|EKGYO
|1,80
|108.500.520
|% 0,56
|
|GARAN
|8,09
|432.737.402
|% -2,18
|
|PETKM
|5,41
|270.616.748
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,25
|92.389.662
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,05
|42.584.750
|% 0,00
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5850
|8,5872
|% 0,45
|
|Euro
|10,1168
|10,1282
|% 0,60
|
|Sterlin
|11,7886
|11,8478
|% 0,58
|
|Frank
|9,3194
|9,3755
|% 0,66
|
|Riyal
|2,2860
|2,2974
|% 0,60
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|6,26
|
|Altın Gr.
|500
|500
|4,46
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.347
|-15,00
|
|Tam
|3.285
|3.367
|-19,62
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-9,49
|
|Çeyrek
|796
|814
|-4,75
|
|Gümüş.Ons
|25,35
|25,39
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,99
|7,00
|0,07
|
|B. Petrol
|72,28
|72,28
|-1,16
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:49TAVHL
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 22.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 511, 748 adet işlem
-
11:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 04 kaybederek (% -0.34 ) 1, 188
-
11:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAYLA, EDIP, HURGZ, AVHOL
-
11:48
UFUK, HURGZ, RTALB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:48
VBTYZ, ADEL, TAVHL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında