***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.07.2021 08:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952169
BIST
18:051.360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.348
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.361
En Düşük
1.342
18:058,5564
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0026
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5685
En Düşük
8,5475
18:0510,1212
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1417
En Düşük
10,1043
18:05496,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,43
|Açılış
|: 496,58
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
497,41
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VANGD
|5,51
|7.974.075
|% 9,98
|
|KTSKR
|16,56
|32.653.802
|% 9,96
|
|TMSN
|18,10
|197.757.947
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 9,95
|
|ANHYT
|9,73
|30.039.073
|% 9,94
|
|SERVE
|16,00
|108.810
|% -6,98
|
|AVOD
|5,30
|8.746.007
|% -6,19
|
|AKSUE
|8,30
|14.675.769
|% -5,57
|
|KENT
|210,00
|1.557.047
|% -4,89
|
|HLGYO
|2,25
|67.811.075
|% -4,66
|
|THYAO
|12,55
|1.125.514.451
|% 1,95
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|KRDMD
|7,49
|716.626.694
|% 1,08
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PETKM
|5,58
|486.874.898
|% 2,95
|
|YKBNK
|2,27
|351.663.620
|% 0,44
|
|KARSN
|3,95
|514.141.352
|% 6,18
|
|PEKGY
|1,00
|115.431.733
|% 0,00
|
|GARAN
|8,20
|868.386.203
|% 0,61
|
|TSPOR
|3,22
|315.081.144
|% 5,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5542
|8,5564
|% -0,03
|
|Euro
|10,1096
|10,1212
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,8311
|11,8904
|% -0,11
|
|Frank
|9,3147
|9,3708
|% -0,07
|
|Riyal
|2,2747
|2,2861
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|6,63
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,87
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,04
|
|B. Petrol
|73,83
|73,83
|0,31
|