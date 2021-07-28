***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.07.2021 10:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 27.07.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 27 Temmuz 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 30 Temmuz 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952192
BIST
10:121.362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,04
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.362
En Düşük
1.359
10:128,5698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0108
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5735
En Düşük
8,5439
10:1210,1261
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0039
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0954
10:12497,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,92
|Açılış
|: 497,07
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler10:12
|KTSKR
|18,21
|11.305.792
|% 9,96
|
|IDGYO
|2,55
|22.380.925
|% 9,91
|
|EDATA
|12,22
|15.718.979
|% 8,05
|
|DIRIT
|3,88
|70.705
|% 7,48
|
|ANHYT
|10,45
|8.253.790
|% 7,40
|
|EUKYO
|6,89
|119.505
|% -4,97
|
|ETYAT
|3,73
|453.269
|% -4,85
|
|IZFAS
|5,38
|303.835
|% -4,61
|
|YAYLA
|5,13
|2.751.025
|% -4,11
|
|ORMA
|25,50
|10.328
|% -3,77
|
|GARAN
|8,23
|92.943.927
|% 0,37
|
|PETKM
|5,60
|46.287.295
|% 0,36
|
|KRDMD
|7,49
|45.823.654
|% 0,00
|
|THYAO
|12,48
|40.310.343
|% -0,56
|
|EREGL
|18,45
|29.937.216
|% -0,16
|
|YKBNK
|2,29
|29.663.419
|% 0,88
|
|GARAN
|8,23
|92.943.927
|% 0,37
|
|DOHOL
|2,56
|25.184.827
|% 0,39
|
|IDGYO
|2,55
|22.380.925
|% 9,91
|
|PETKM
|5,60
|46.287.295
|% 0,36
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5661
|8,5698
|% 0,13
|
|Euro
|10,1187
|10,1261
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,8524
|11,9118
|% 0,07
|
|Frank
|9,3199
|9,3760
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2766
|2,2880
|% 0,06
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|6,22
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,77
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,04
|
|B. Petrol
|73,88
|73,88
|0,36
|