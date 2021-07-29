***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.07.2021 08:52
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952469
BIST
18:051.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361
|
1.368
En Düşük
1.355
18:058,5409
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0073
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5680
|
8,5619
En Düşük
8,5333
18:0510,1466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0093
|Açılış
|: 10,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1720
En Düşük
10,1241
18:05498,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,08
|Açılış
|: 498,84
|
|Önceki Kapanış
|: 496,76
|
500,27
En Düşük
496,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KATMR
|3,19
|50.734.189
|% 10,00
|
|EDATA
|12,44
|25.087.342
|% 9,99
|
|KTSKR
|18,21
|12.983.898
|% 9,96
|
|TUREX
|10,83
|46.718.086
|% 9,95
|
|KARYE
|10,75
|95.319.270
|% 9,92
|
|YAYLA
|4,82
|75.637.470
|% -9,91
|
|EDIP
|5,01
|381.632.083
|% -9,89
|
|AVHOL
|5,44
|15.490.798
|% -5,72
|
|ANHYT
|9,19
|63.618.095
|% -5,55
|
|UTPYA
|18,80
|312.665
|% -5,43
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|THYAO
|12,56
|674.622.105
|% 0,08
|
|KRDMD
|7,53
|597.824.250
|% 0,53
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|EREGL
|18,73
|553.375.763
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,26
|339.093.740
|% -0,44
|
|PETKM
|5,62
|586.871.831
|% 0,72
|
|DOHOL
|2,57
|236.210.760
|% 0,78
|
|KARSN
|4,07
|342.503.701
|% 3,04
|
|GARAN
|8,20
|691.724.973
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5317
|8,5409
|% -0,09
|
|Euro
|10,1337
|10,1466
|% 0,09
|
|Sterlin
|11,8631
|11,9226
|% 0,10
|
|Frank
|9,3564
|9,4128
|% -0,00
|
|Riyal
|2,2695
|2,2809
|% -0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|9,45
|
|Altın Gr.
|499
|499
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.281
|3.331
|-12,00
|
|Tam
|3.265
|3.348
|-10,49
|
|Yarım
|1.578
|1.619
|-5,07
|
|Çeyrek
|792
|810
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,31
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,94
|6,95
|0,08
|
|B. Petrol
|74,26
|74,26
|0,39
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59CRDFA
Yüzde 5.31 oranında artışla 4.76 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 633, 261 adet işlem
-
17:56SELGD
Yüzde 8.11 oranında artışla 4.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 318, 299 adet işlem
-
17:54KARTN
Yüzde 4.74 oranında artışla 52.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 968 adet işlem
-
17:53GWIND
Yüzde 6.38 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 279, 011 adet işlem
-
17:51GWIND
Yüzde 5.80 oranında artışla 3.65 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 771, 032 adet işlem