***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.07.2021 08:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952838
BIST
10:001.385
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -6,72
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.385
En Düşük
1.383
10:008,4641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0085
|Açılış
|: 8,4930
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,4894
En Düşük
8,4419
10:0010,0872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0186
|Açılış
|: 10,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0750
|
10,0970
En Düşük
10,0374
10:00498,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 1,02
|Açılış
|: 498,22
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
496,14
BIST En Aktif Hisseler10:00
|VESTL
|32,24
|99.588.542
|% 10,10
|
|MZHLD
|42,08
|710.697
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,07
|3.855.423
|% 9,64
|
|ATSYH
|3,90
|71.265
|% 5,41
|
|VKING
|6,20
|472.651
|% 4,91
|
|MEGAP
|6,66
|2.530.907
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,66
|2.530.907
|% -10,00
|
|DOGUB
|5,75
|388.913
|% -8,44
|
|UZERB
|33,10
|53.258
|% -7,23
|
|ODAS
|1,76
|40.435.625
|% -4,35
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% 0,00
|
|TUPRS
|94,10
|308.307.931
|% 0,00
|
|TOASO
|32,82
|269.711.388
|% 0,00
|
|VBTYZ
|18,52
|152.237.687
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,31
|357.433.458
|% 0,00
|
|YAYLA
|4,34
|336.935.934
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,41
|139.195.211
|% 0,29
|
|TSKB
|1,24
|41.019.284
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,45
|85.281.549
|% 0,00
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4602
|8,4641
|% 0,10
|
|Euro
|10,0485
|10,0872
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,7807
|11,8398
|% 0,05
|
|Frank
|9,3041
|9,3601
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2519
|2,2632
|% 0,15
|
|10:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.830
|1,48
|
|Altın Gr.
|498
|498
|0,66
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|24,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|24,37
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|11,79
|
|Çeyrek
|797
|816
|5,89
|
|Gümüş.Ons
|25,57
|25,60
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|0,02
|
|B. Petrol
|74,61
|74,61
|-0,49
|