***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.08.2021 08:47
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954889
BIST
10:051.411
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,70
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.412
En Düşük
1.408
10:058,5480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0734
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,5731
En Düşük
8,4628
10:0510,1649
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1246
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1691
En Düşük
10,0325
10:05497,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,25
|Açılış
|: 497,23
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler10:03
|DOBUR
|18,41
|206.447
|% 2,62
|
|CEMTS
|14,21
|7.349.052
|% 1,36
|
|BRMEN
|2,15
|7.787
|% 0,94
|
|DERIM
|11,67
|190.264
|% 0,78
|
|DURDO
|10,62
|60.073
|% 0,76
|
|AGYO
|3,37
|2.262.777
|% -4,53
|
|EMNIS
|20,00
|11.960
|% -3,75
|
|GARFA
|9,45
|16.559
|% -3,37
|
|DZGYO
|2,22
|2.246.926
|% -3,06
|
|EPLAS
|22,80
|22.726
|% -1,30
|
|GARAN
|9,02
|61.284.114
|% -0,88
|
|EREGL
|20,04
|28.028.399
|% 0,60
|
|AKBNK
|5,39
|13.101.059
|% -0,55
|
|FROTO
|174,90
|11.465.673
|% 0,40
|
|ASELS
|15,84
|9.950.736
|% -0,25
|
|GARAN
|9,02
|61.284.114
|% -0,88
|
|KARSN
|3,99
|9.934.666
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,39
|13.101.059
|% -0,55
|
|ISGYO
|1,88
|3.540.401
|% -0,53
|
|EMKEL
|3,15
|4.875.875
|% 6,06
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5467
|8,5510
|% 0,90
|
|Euro
|10,1108
|10,1678
|% 1,27
|
|Sterlin
|11,8454
|11,9048
|% 0,89
|
|Frank
|9,3823
|9,4388
|% 0,71
|
|Riyal
|2,2720
|2,2834
|% 0,79
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|-2,28
|
|Altın Gr.
|498
|498
|4,26
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,06
|
|B. Petrol
|69,94
|69,94
|-0,44
|