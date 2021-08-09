***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.08.2021 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955798
BIST
12:091.440
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,02
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.437
12:098,6585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0429
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6105
12:0910,1872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0325
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
12:09486,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,19
|Açılış
|: 486,34
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler12:09
|SELGD
|5,61
|6.383.814
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|16.768.046
|% 9,98
|
|IDGYO
|5,29
|22.010.386
|% 9,98
|
|TGSAS
|14,06
|5.883.246
|% 9,93
|
|DAGI
|3,90
|16.163.952
|% 9,86
|
|EDIP
|3,99
|1.537.682
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,83
|26.905.680
|% -8,39
|
|KSTUR
|205,10
|75.887
|% -7,28
|
|DNISI
|12,26
|8.251.993
|% -6,77
|
|KRONT
|46,48
|16.470.675
|% -6,37
|
|SISE
|8,22
|567.985.666
|% 2,75
|
|GARAN
|9,29
|469.233.183
|% 0,65
|
|GENIL
|13,75
|396.511.031
|% 5,77
|
|KRDMD
|8,02
|342.195.844
|% 0,25
|
|THYAO
|12,87
|258.865.749
|% 0,31
|
|SISE
|8,22
|567.985.666
|% 2,75
|
|YKBNK
|2,48
|138.433.767
|% 0,40
|
|GARAN
|9,29
|469.233.183
|% 0,65
|
|KRDMD
|8,02
|342.195.844
|% 0,25
|
|AKBNK
|5,48
|172.415.496
|% 0,92
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6548
|8,6585
|% 0,50
|
|Euro
|10,1826
|10,1872
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,9352
|11,9951
|% 0,16
|
|Frank
|9,3850
|9,4416
|% 0,08
|
|Riyal
|2,2962
|2,3077
|% 0,24
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|-15,82
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|3.230
|3.279
|-14,00
|
|Tam
|3.210
|3.291
|-18,02
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-8,72
|
|Çeyrek
|778
|796
|-4,36
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|-0,10
|
|B. Petrol
|67,88
|67,88
|-2,82
|