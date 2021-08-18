***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.08.2021 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958886
BIST
18:051.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.462
|
1.462
En Düşük
1.450
18:058,4300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4381
En Düşük
8,4027
18:059,8798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0026
|Açılış
|: 9,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
9,9031
En Düşük
9,8620
18:05484,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,62
|Açılış
|: 484,72
|
|Önceki Kapanış
|: 484,10
|
486,17
En Düşük
483,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SELGD
|6,50
|29.807.602
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|8.157.503
|% 9,98
|
|VBTYZ
|26,48
|200.151.628
|% 9,97
|
|IZFAS
|7,50
|5.638.173
|% 9,97
|
|VANGD
|5,87
|24.690.033
|% 9,93
|
|IDEAS
|41,32
|2.317.184
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|68.200.797
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|49.694.114
|% -9,92
|
|IDGYO
|2,80
|19.279.738
|% -8,20
|
|DARDL
|2,44
|90.258.122
|% -7,92
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|GENIL
|16,60
|748.700.151
|% 4,60
|
|TUPRS
|102,70
|662.210.570
|% 2,09
|
|GARAN
|9,46
|2.015.510.053
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,60
|445.626.577
|% 2,36
|
|PETKM
|6,09
|833.708.865
|% 1,16
|
|HALKB
|4,80
|503.072.349
|% 1,05
|
|KRDMD
|8,19
|862.826.009
|% -0,61
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4239
|8,4300
|% -0,02
|
|Euro
|9,8668
|9,8798
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,5386
|11,5965
|% -0,08
|
|Frank
|9,1729
|9,2282
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2389
|2,2501
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|5,33
|
|Altın Gr.
|485
|485
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|-3,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-7,52
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-3,64
|
|Çeyrek
|776
|793
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,81
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,02
|
|B. Petrol
|69,27
|69,27
|0,24
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 41 artarak (% 0.09 ) 1, 572
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, KRDMD, PETKM
-
17:59XU100
Endeks 1, 457 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 13, 675.00 milyon TL de
-
17:59ADESE
Yüzde 9.45 oranında artışla 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 302, 771 adet işlem
-
17:57VANGD
Yüzde 9.93 oranında artışla 5.87 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 323, 830 adet işlem