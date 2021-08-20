***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.08.2021 11:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959614
BIST
12:001.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.440
|
1.444
En Düşük
1.434
12:008,5342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0274
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5230
|
8,5608
En Düşük
8,2705
12:009,9701
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0029
|Açılış
|: 9,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0146
En Düşük
9,9367
12:00489,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,47
|Açılış
|: 489,43
|
|Önceki Kapanış
|: 485,95
|
492,13
En Düşük
473,44
BIST En Aktif Hisseler11:58
|AGYO
|4,52
|179.783.108
|% 9,98
|
|GESAN
|20,56
|227.558
|% 9,95
|
|UTPYA
|24,30
|331.817
|% 9,95
|
|UFUK
|26,98
|202.539
|% 8,97
|
|ATATP
|34,56
|43.995.932
|% 7,40
|
|DMSAS
|7,53
|122.852.794
|% -6,34
|
|FONET
|14,78
|9.834.537
|% -5,74
|
|RYGYO
|4,65
|7.627.347
|% -4,91
|
|SELVA
|8,40
|34.732.628
|% -4,65
|
|EMKEL
|2,90
|20.331.747
|% -4,61
|
|GARAN
|9,31
|412.947.409
|% 0,22
|
|EREGL
|18,47
|252.783.011
|% -0,43
|
|KRDMD
|7,62
|223.227.807
|% -0,78
|
|AGYO
|4,52
|179.783.108
|% 9,98
|
|THYAO
|12,22
|177.315.429
|% 0,25
|
|ODAS
|1,41
|84.005.033
|% -1,40
|
|EKGYO
|1,84
|85.472.714
|% 0,00
|
|GARAN
|9,31
|412.947.409
|% 0,22
|
|AGYO
|4,52
|179.783.108
|% 9,98
|
|YKBNK
|2,54
|101.316.796
|% 0,00
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5324
|8,5349
|% 0,33
|
|Euro
|9,9695
|9,9757
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,6016
|11,6598
|% 0,52
|
|Frank
|9,2658
|9,3216
|% 0,67
|
|Riyal
|2,2709
|2,2823
|% 0,62
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|1,67
|
|Altın Gr.
|489
|489
|3,55
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,14
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,34
|6,36
|0,01
|
|B. Petrol
|66,31
|66,31
|-0,14
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
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12:12XU100
Endeks 1, 439 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 05 altında . İşlem hacmi 3, 965.00 milyon TL de
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12:11DMSAS
Yüzde -6.59 oranında düşüşle 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 504, 099 adet işlem
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12:10RYGYO
Yüzde -4.50 oranında düşüşle 4.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 614, 894 adet işlem
-
12:09SELVA
Yüzde -5.68 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 875, 166 adet işlem
-
12:08TUCLK
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 13.76 lira fiyatla işlem gören hissede 972, 211 adet işlem