***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.08.2021 08:55
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960333
BIST
10:401.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,75
|Açılış
|: 1.465
|
|Önceki Kapanış
|: 1.466
|
1.471
En Düşük
1.464
10:408,3858
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0113
|Açılış
|: 8,4180
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4630
|
8,4231
En Düşük
8,3625
10:409,8483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0449
|Açılış
|: 9,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9100
|
9,9110
En Düşük
9,8227
10:40483,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,72
|Açılış
|: 483,04
|
|Önceki Kapanış
|: 486,76
|
488,00
En Düşük
482,12
BIST En Aktif Hisseler10:40
|GESAN
|27,34
|178.476.340
|% 9,98
|
|BALAT
|5,68
|414.498
|% 9,86
|
|PENTA
|85,00
|6.205.483
|% 9,25
|
|KLNMA
|21,42
|122.865
|% 6,57
|
|KTSKR
|57,25
|13.138.982
|% 6,02
|
|SUMAS
|86,70
|70.574
|% -9,55
|
|AGYO
|4,28
|10.456.612
|% -5,93
|
|EMNIS
|19,86
|34.596
|% -5,43
|
|UNLU
|4,95
|1.798.130
|% -4,44
|
|MMCAS
|5,62
|10.521
|% -4,42
|
|GARAN
|9,64
|416.745.515
|% 0,94
|
|BRLSM
|12,66
|279.900.588
|% 4,54
|
|THYAO
|12,85
|200.566.321
|% 0,31
|
|GESAN
|27,34
|178.476.340
|% 9,98
|
|KRDMD
|7,73
|156.510.052
|% 0,52
|
|GARAN
|9,64
|416.745.515
|% 0,94
|
|ODAS
|1,45
|56.483.030
|% 1,40
|
|YKBNK
|2,60
|67.586.583
|% 0,78
|
|MRGYO
|1,12
|27.544.274
|% 0,90
|
|PETKM
|6,11
|144.040.696
|% 1,16
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3824
|8,3858
|% -0,13
|
|Euro
|9,8445
|9,8483
|% -0,45
|
|Sterlin
|11,4674
|11,5249
|% -0,22
|
|Frank
|9,1373
|9,1923
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2292
|2,2404
|% -0,12
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-9,82
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-3,07
|
|Cumhuriyet
|3.244
|3.293
|-7,00
|
|Tam
|3.229
|3.310
|-6,20
|
|Yarım
|1.561
|1.601
|-3,00
|
|Çeyrek
|783
|801
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,19
|70,19
|-0,22
|