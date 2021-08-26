***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.08.2021 08:40
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960488
BIST
11:301.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,19
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
11:308,3614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0097
|Açılış
|: 8,3680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
11:309,8588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0089
|Açılış
|: 9,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
11:30479,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,99
|Açılış
|: 479,79
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
479,13
BIST En Aktif Hisseler11:30
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.155.001
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|FMIZP
|124,50
|25.032.507
|% 7,33
|
|AGYO
|3,69
|8.331.492
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|19.871.160
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|407.985.053
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,24
|214.822.408
|% -7,26
|
|ISKUR
|370.000,00
|370.000
|% -5,13
|
|THYAO
|12,80
|596.918.394
|% 2,40
|
|GESAN
|24,62
|407.985.053
|% -9,95
|
|GARAN
|9,52
|351.904.538
|% -0,10
|
|MRGYO
|1,18
|273.601.441
|% -3,28
|
|BRLSM
|11,24
|214.822.408
|% -7,26
|
|MRGYO
|1,18
|273.601.441
|% -3,28
|
|ODAS
|1,49
|80.770.383
|% 1,36
|
|THYAO
|12,80
|596.918.394
|% 2,40
|
|EKGYO
|1,84
|81.688.336
|% 0,00
|
|GARAN
|9,52
|351.904.538
|% -0,10
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3586
|8,3614
|% -0,12
|
|Euro
|9,8518
|9,8588
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,4486
|11,5060
|% -0,29
|
|Frank
|9,0813
|9,1360
|% -0,44
|
|Riyal
|2,2213
|2,2325
|% -0,13
|
|11:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-6,15
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.248
|-45,00
|
|Tam
|3.188
|3.268
|-42,12
|
|Yarım
|1.541
|1.581
|-20,38
|
|Çeyrek
|773
|790
|-10,19
|
|Gümüş.Ons
|23,65
|23,67
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|70,50
|70,50
|-0,78
|
Seans Raporu
11:30
daha fazla
-
11:42CANTE
Yüzde 5.00 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 119, 539 adet işlem
-
11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, VAKBN, GARAN
-
11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, KCHOL, PGSUS
-
11:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 16 artarak (% 0.56 ) 1, 294
-
11:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DESA, BALAT, ORMA