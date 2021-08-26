***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.08.2021 09:37
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 25.08.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 25 Ağustos 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 31 Ağustos 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960503
BIST
12:231.459
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,32
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.453
|
1.464
En Düşük
1.453
12:238,3661
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0050
|Açılış
|: 8,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,3953
En Düşük
8,3461
12:239,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,9095
En Düşük
9,8354
12:23480,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,33
|Açılış
|: 480,44
|
|Önceki Kapanış
|: 481,77
|
483,13
En Düşük
478,95
BIST En Aktif Hisseler12:21
|ORMA
|29,70
|33.531
|% 10,00
|
|DESA
|9,20
|14.481.896
|% 9,92
|
|BALAT
|6,24
|410.486
|% 9,86
|
|CANTE
|13,87
|86.600.699
|% 8,44
|
|AYES
|19,25
|73.554
|% 7,78
|
|AGYO
|3,69
|8.410.369
|% -10,00
|
|EDATA
|13,47
|20.559.099
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|474.071.587
|% -9,95
|
|BRLSM
|11,26
|281.119.421
|% -7,10
|
|AYCES
|57,95
|1.060.772
|% -6,76
|
|THYAO
|12,79
|692.841.325
|% 2,32
|
|GESAN
|24,62
|474.071.587
|% -9,95
|
|GARAN
|9,51
|450.032.764
|% -0,21
|
|MRGYO
|1,16
|292.537.844
|% -4,92
|
|BRLSM
|11,26
|281.119.421
|% -7,10
|
|MRGYO
|1,16
|292.537.844
|% -4,92
|
|ODAS
|1,49
|113.262.677
|% 1,36
|
|THYAO
|12,79
|692.841.325
|% 2,32
|
|GARAN
|9,51
|450.032.764
|% -0,21
|
|YKBNK
|2,56
|119.801.305
|% 0,39
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3649
|8,3706
|% -0,01
|
|Euro
|9,8606
|9,8670
|% -0,01
|
|Sterlin
|11,4624
|11,5199
|% -0,17
|
|Frank
|9,0938
|9,1486
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2256
|2,2368
|% 0,06
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|-5,22
|
|Altın Gr.
|480
|480
|-1,89
|
|Cumhuriyet
|3.186
|3.234
|-14,00
|
|Tam
|3.171
|3.250
|-17,67
|
|Yarım
|1.532
|1.572
|-8,54
|
|Çeyrek
|769
|786
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|23,66
|23,70
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,06
|
|B. Petrol
|70,59
|70,59
|-0,69
|