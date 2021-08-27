***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.08.2021 08:43
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960693
BIST
18:051.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.464
En Düşük
1.445
18:058,4030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0150
|Açılış
|: 8,3980
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,4069
En Düşük
8,3691
18:059,8889
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0074
|Açılış
|: 9,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8500
|
9,8896
En Düşük
9,8371
18:05486,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,87
|Açılış
|: 486,01
|
|Önceki Kapanış
|: 483,14
|
486,31
En Düşük
482,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|29,70
|411.256
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.400,00
|1.425.052
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,92
|61.851.803
|% 9,96
|
|CANTE
|14,06
|209.523.447
|% 9,93
|
|DESA
|9,20
|14.864.257
|% 9,92
|
|AGYO
|3,69
|8.875.936
|% -10,00
|
|SRVGY
|69,95
|24.635.489
|% -9,97
|
|EDATA
|13,47
|23.371.703
|% -9,96
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|SNGYO
|3,98
|99.589.215
|% -9,95
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|BRLSM
|10,96
|862.890.867
|% -9,57
|
|GESAN
|24,62
|588.477.322
|% -9,95
|
|PETKM
|6,08
|527.338.169
|% -0,65
|
|MRGYO
|1,12
|435.170.627
|% -8,20
|
|ODAS
|1,46
|251.098.528
|% -0,68
|
|YKBNK
|2,53
|403.478.131
|% -0,78
|
|THYAO
|12,79
|1.662.052.643
|% 2,32
|
|GARAN
|9,44
|1.206.924.346
|% -0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3978
|8,4030
|% 0,18
|
|Euro
|9,8824
|9,8889
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,4527
|11,5101
|% -0,00
|
|Frank
|9,1124
|9,1673
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2289
|2,2401
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|10,23
|
|Altın Gr.
|486
|486
|2,87
|
|Cumhuriyet
|3.200
|3.249
|1,00
|
|Tam
|3.184
|3.265
|-3,40
|
|Yarım
|1.539
|1.579
|-1,64
|
|Çeyrek
|772
|790
|-0,82
|
|Gümüş.Ons
|23,69
|23,73
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,04
|
|B. Petrol
|71,06
|71,06
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MAALT
Yüzde -4.65 oranında düşüşle 182.50 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 386 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 44 kaybederek (% -0.34 ) 1, 283
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, DESA, YAPRK, ORMA, ROYAL
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17:56
DESA, UFUK, ORMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:56
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