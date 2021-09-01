***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.09.2021 10:38
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.08.2021 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 31 Ağustos 2021 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Eylül 2021 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961129
BIST
17:541.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:548,3038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 8,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3280
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:549,8467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0208
|Açılış
|: 9,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8200
|
9,8530
En Düşük
9,7770
17:54482,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,63
|Açılış
|: 482,81
|
|Önceki Kapanış
|: 484,44
|
486,68
En Düşük
482,09
BIST En Aktif Hisseler17:54
|EGEPO
|5,50
|672.749
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.487.675
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.089.647
|% 9,98
|
|KARYE
|14,03
|24.346.716
|% -8,00
|
|AGYO
|3,55
|15.200.255
|% -4,05
|
|EUKYO
|5,55
|2.486.628
|% -3,48
|
|SEYKM
|19,58
|24.431.748
|% -3,26
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|GARAN
|9,85
|1.202.140.813
|% -0,30
|
|THYAO
|12,92
|1.051.788.600
|% 1,89
|
|SASA
|27,86
|610.168.774
|% 1,38
|
|KOZAL
|104,80
|586.572.004
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,63
|568.268.344
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|568.268.344
|% -0,38
|
|GARAN
|9,85
|1.202.140.813
|% -0,30
|
|ODAS
|1,52
|180.234.716
|% 4,11
|
|THYAO
|12,92
|1.051.788.600
|% 1,89
|
|PETKM
|6,17
|493.337.624
|% -0,48
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2982
|8,3038
|% -0,02
|
|Euro
|9,8388
|9,8467
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,3929
|11,4501
|% -0,00
|
|Frank
|9,0321
|9,0865
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2045
|2,2155
|% -0,16
|
|17:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-2,77
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-0,77
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|70,65
|70,65
|-0,99
|
Seans Raporu
17:54
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem