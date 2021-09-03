***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.09.2021 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961590
BIST
10:161.476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,43
|Açılış
|: 1.480
|
|Önceki Kapanış
|: 1.479
|
1.482
En Düşük
1.475
10:168,3190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3000
|
8,3322
En Düşük
8,2680
10:169,8846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0341
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8050
|
9,9028
En Düşük
9,8180
10:16485,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,73
|Açılış
|: 485,30
|
|Önceki Kapanış
|: 481,56
|
485,94
En Düşük
481,08
BIST En Aktif Hisseler10:16
|YEOTK
|22,00
|100.694
|% 10,00
|
|EDIP
|3,86
|16.683.717
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,31
|451.386
|% 9,95
|
|ORCAY
|11,97
|2.335.167
|% 9,92
|
|EGEPO
|6,65
|8.673.229
|% 9,92
|
|ISBIR
|98,65
|211.703
|% -9,99
|
|KERVN
|0,56
|321.135
|% -9,68
|
|UFUK
|19,90
|104.435
|% -7,10
|
|GLRYH
|2,45
|1.672.572
|% -5,04
|
|KONTR
|61,10
|29.671.837
|% -4,75
|
|THYAO
|13,07
|242.392.633
|% 1,32
|
|GARAN
|9,84
|118.044.061
|% -0,20
|
|BERA
|11,19
|65.760.677
|% -0,09
|
|FENER
|37,28
|64.846.010
|% 0,70
|
|KRDMD
|7,74
|60.521.226
|% 0,52
|
|THYAO
|13,07
|242.392.633
|% 1,32
|
|ODAS
|1,55
|26.968.117
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,63
|36.267.701
|% -0,38
|
|DOHOL
|2,66
|32.445.731
|% 0,00
|
|GARAN
|9,84
|118.044.061
|% -0,20
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3156
|8,3190
|% 0,54
|
|Euro
|9,8749
|9,8846
|% 0,35
|
|Sterlin
|11,4876
|11,5452
|% 0,63
|
|Frank
|9,0781
|9,1328
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2147
|2,2258
|% 0,66
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|2,99
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.245
|-8,00
|
|Tam
|3.182
|3.262
|-7,32
|
|Yarım
|1.538
|1.578
|-3,54
|
|Çeyrek
|771
|789
|-1,77
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,04
|
|B. Petrol
|73,04
|73,04
|0,01
|