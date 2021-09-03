***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları hakkında bilgilendirme:Dayanak varlığının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle aşağıda listesi verilen varantların işlem sıraları 06.09.2021 tarihinde tüm gün kapalı olacaktır.Dayanak VarlıkVarant Kısa KodlarıUzun KodKapalı Olduğu TarihKapalı Olduğu SürePAMUKCTIBGCOTTNC1811210015.00IYM0000001NA06.09.2021Tüm GünPAMUKCTIBHCOTTNC1811210016.00IYM0000001NA06.09.2021Tüm GünPAMUKCTIBICOTTNC1811210017.00IYM0000001NA06.09.2021Tüm GünPAMUKCTIBJCOTTNC1811210018.00IYM0000001NA06.09.2021Tüm GünPAMUKCTISVCOTTNP1811210015.00IYM0000001NA06.09.2021Tüm GünPAMUKCTISYCOTTNP1811210014.00IYM0000001NA06.09.2021Tüm GünPAMUKCTISZCOTTNP1811210013.00IYM0000001NA06.09.2021Tüm GünPAMUKCTITPCOTTNP1811210012.00IYM0000001NA06.09.2021Tüm Günhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961698BIST