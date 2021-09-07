***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.09.2021 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962108
BIST
15:461.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 9,19
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:468,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0077
|Açılış
|: 8,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:4610,0332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0165
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:46488,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,57
|Açılış
|: 488,62
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:46
|ORCAY
|14,33
|160.284.789
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.067.210
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.634.838
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.224.809
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.489.351
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|AKYHO
|2,46
|10.124.971
|% -3,53
|
|GARAN
|9,47
|1.254.339.466
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,53
|566.039.079
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|454.120.219
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,29
|387.677.553
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|323.133.840
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|566.039.079
|% 0,00
|
|GARAN
|9,47
|1.254.339.466
|% 0,64
|
|HALKB
|4,76
|312.234.063
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|72.033.771
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|387.677.553
|% 0,41
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4671
|8,4699
|% 0,09
|
|Euro
|10,0227
|10,0332
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,6840
|11,7426
|% 0,59
|
|Frank
|9,1847
|9,2400
|% 0,52
|
|Riyal
|2,2533
|2,2646
|% 0,20
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|5,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|-0,09
|