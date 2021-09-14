***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.09.2021 08:49
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963589
BIST
13:081.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,60
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:088,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0319
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:089,9957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0361
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:08485,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,03
|Açılış
|: 485,90
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:08
|CRFSA
|46,70
|8.869.405
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.590.647
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|5.941.394
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.946.087
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.220.968
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.558.871
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|1.986.966
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,95
|13.379.369
|% -9,44
|
|SELGD
|6,14
|10.917.469
|% -7,39
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|GARAN
|9,42
|511.135.914
|% 0,32
|
|TUPRS
|106,00
|508.975.845
|% 2,32
|
|BJKAS
|6,81
|346.122.084
|% 5,58
|
|GESAN
|23,28
|278.562.408
|% -2,10
|
|PETKM
|6,24
|257.523.983
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,49
|217.009.576
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,15
|82.537.625
|% 5,50
|
|YESIL
|2,31
|154.589.991
|% -4,55
|
|GARAN
|9,42
|511.135.914
|% 0,32
|
|BJKAS
|6,81
|346.122.084
|% 5,58
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4549
|8,4581
|% 0,38
|
|Euro
|9,9877
|9,9957
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,6864
|11,7450
|% 0,49
|
|Frank
|9,1336
|9,1886
|% 0,36
|
|Riyal
|2,2475
|2,2588
|% 0,33
|
|13:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,89
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|3.231
|3.279
|2,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-12,29
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-5,94
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,03
|74,03
|0,52
|