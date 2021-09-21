***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
21.09.2021 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964625
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.408
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.408
En Düşük
1.386
18:058,6515
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6180
|
8,6740
En Düşük
8,6310
18:0510,1585
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0024
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1968
En Düşük
10,1365
18:05489,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,83
|Açılış
|: 489,75
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,36
En Düşük
489,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BALAT
|9,46
|2.101.609
|% 10,00
|
|OYLUM
|8,15
|25.292.039
|% 9,99
|
|EDIP
|3,76
|61.073.276
|% 9,94
|
|HUBVC
|11,61
|73.658.243
|% 9,94
|
|GARFA
|11,30
|8.485.183
|% 9,92
|
|KTSKR
|58,45
|5.489.880
|% -9,94
|
|NUGYO
|13,23
|11.217.115
|% -9,94
|
|BMSCH
|8,44
|46.048.935
|% -9,93
|
|AVGYO
|2,74
|36.197.143
|% -9,87
|
|BRYAT
|374,60
|70.928.074
|% -8,57
|
|TEZOL
|17,94
|1.526.938.817
|% -2,71
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|EREGL
|16,49
|523.252.655
|% -3,23
|
|YKBNK
|2,38
|542.034.832
|% -2,86
|
|GARAN
|9,08
|1.283.323.498
|% -3,30
|
|EKGYO
|1,78
|235.276.173
|% -2,20
|
|THYAO
|12,81
|1.507.050.650
|% 0,71
|
|ODAS
|1,35
|142.255.354
|% -2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6466
|8,6515
|% -0,15
|
|Euro
|10,1455
|10,1585
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,7863
|11,8454
|% -0,12
|
|Frank
|9,2882
|9,3441
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2994
|2,3109
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-2,09
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.246
|3.296
|19,00
|
|Tam
|3.232
|3.314
|21,45
|
|Yarım
|1.562
|1.603
|10,38
|
|Çeyrek
|784
|801
|5,18
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,28
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,63
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NIBAS
Yüzde -6.12 oranında düşüşle 10.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 755, 263 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 76 kaybederek (% -1.99 ) 1, 221
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GARFA, METRO, OYLUM
-
17:58
HUBVC, TGSAS, METRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
KTSKR, MEDTR, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında