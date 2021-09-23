***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.09.2021 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964911
BIST
10:191.409
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,45
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.411
En Düşük
1.408
10:198,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0176
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,6758
En Düşük
8,6345
10:1910,1709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0565
|Açılış
|: 10,1355
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1904
En Düşük
10,1002
10:19491,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,53
|Açılış
|: 491,40
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
492,39
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler10:19
|KIMMR
|4,23
|2.323.315
|% 9,87
|
|KERVN
|0,45
|42.314
|% 9,76
|
|DIRIT
|5,67
|87.284
|% 6,98
|
|PENTA
|174,50
|16.376.095
|% 6,86
|
|OYLUM
|10,27
|6.448.380
|% 6,76
|
|KTSKR
|58,45
|4.771.231
|% -7,22
|
|AYES
|18,00
|33.192
|% -4,56
|
|TACTR
|24,82
|5.535
|% -3,80
|
|BALAT
|10,00
|145.480
|% -3,66
|
|GSRAY
|3,29
|16.740.270
|% -3,24
|
|EREGL
|16,76
|162.207.659
|% -0,83
|
|THYAO
|13,24
|157.645.560
|% 0,38
|
|GARAN
|9,48
|126.108.294
|% 0,00
|
|TUPRS
|112,00
|91.083.471
|% 1,08
|
|YEOTK
|64,40
|85.980.925
|% 6,45
|
|YKBNK
|2,44
|83.707.116
|% 0,00
|
|GARAN
|9,48
|126.108.294
|% 0,00
|
|THYAO
|13,24
|157.645.560
|% 0,38
|
|EREGL
|16,76
|162.207.659
|% -0,83
|
|KRDMD
|6,43
|59.995.666
|% -0,92
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6663
|8,6695
|% 0,20
|
|Euro
|10,1643
|10,1709
|% 0,56
|
|Sterlin
|11,7970
|11,8562
|% 0,43
|
|Frank
|9,3323
|9,3885
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3036
|2,3152
|% 0,16
|
|10:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-4,48
|
|Altın Gr.
|491
|491
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|3.266
|3.315
|0,00
|
|Tam
|3.250
|3.332
|0,00
|
|Yarım
|1.571
|1.612
|0,00
|
|Çeyrek
|788
|806
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,09
|