***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.09.2021 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965076
BIST
18:051.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
0
En Düşük
0
18:058,8190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0571
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8311
En Düşük
8,7526
18:0510,3569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0478
|Açılış
|: 10,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3792
En Düşük
10,2810
18:05497,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 6,37
|Açılış
|: 497,27
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
497,71
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGGYO
|10,19
|4.816.725
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|34.217.389
|% 0,00
|
|BIOEN
|36,84
|410.381.501
|% 0,00
|
|CIMSA
|27,28
|81.279.270
|% 0,00
|
|CLEBI
|162,30
|120.393.241
|% 0,00
|
|DGGYO
|10,19
|4.816.725
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,15
|34.217.389
|% 0,00
|
|BIOEN
|36,84
|410.381.501
|% 0,00
|
|CIMSA
|27,28
|81.279.270
|% 0,00
|
|CLEBI
|162,30
|120.393.241
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% 0,00
|
|THYAO
|13,33
|1.228.376.538
|% 0,00
|
|EREGL
|16,95
|1.080.324.068
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,39
|891.272.349
|% 0,00
|
|GARAN
|9,18
|3.316.228.784
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|561.592.331
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,30
|779.004.909
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|178.611.979
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8163
|8,8190
|% 0,65
|
|Euro
|10,3499
|10,3569
|% 0,46
|
|Sterlin
|12,0536
|12,1141
|% 0,57
|
|Frank
|9,4830
|9,5401
|% 0,48
|
|Riyal
|2,3425
|2,3543
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|12,26
|
|Altın Gr.
|497
|497
|6,45
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|-11,00
|
|Tam
|3.238
|3.322
|-9,97
|
|Yarım
|1.565
|1.607
|-4,82
|
|Çeyrek
|785
|803
|-2,41
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,73
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,10
|
|B. Petrol
|77,60
|77,60
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CEOEM
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 8.37 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 846, 573 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -18, 2 kaybederek (% -1.20 ) 1, 493
-
17:56XU100
Endeks 1, 397 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 16, 559.00 milyon TL de
-
17:56AKYHO
Yüzde -5.17 oranında düşüşle 2.57 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 292, 050 adet işlem
-
17:55TRILC
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 12.44 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 802, 906 adet işlem