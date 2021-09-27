***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.09.2021 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965267
BIST
18:051.385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
0
En Düşük
0
18:058,8702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0042
|Açılış
|: 8,8440
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
8,8933
En Düşük
8,8502
18:0510,4022
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0313
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4434
En Düşük
10,3768
18:05501,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,69
|Açılış
|: 501,74
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
497,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|6,15
|68.115.671
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,56
|9.321.477
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,64
|396.837.127
|% 0,00
|
|FENER
|32,04
|114.646.360
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,88
|8.245.510
|% 0,00
|
|BJKAS
|6,15
|68.115.671
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,56
|9.321.477
|% 0,00
|
|BIOEN
|37,64
|396.837.127
|% 0,00
|
|FENER
|32,04
|114.646.360
|% 0,00
|
|IHLGM
|0,88
|8.245.510
|% 0,00
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% 0,00
|
|THYAO
|13,62
|966.432.086
|% 0,00
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% 0,00
|
|SISE
|8,19
|630.891.000
|% 0,00
|
|TUPRS
|110,80
|587.197.308
|% 0,00
|
|GARAN
|8,82
|2.134.868.458
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|553.035.629
|% 0,00
|
|KIMMR
|4,02
|940.249.801
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,79
|324.718.310
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,14
|570.379.885
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8682
|8,8702
|% 0,05
|
|Euro
|10,3926
|10,4022
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,0942
|12,1549
|% 0,06
|
|Frank
|9,5425
|9,6000
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3600
|2,3718
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|7,76
|
|Altın Gr.
|501
|501
|2,34
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|8,00
|
|Tam
|3.287
|3.368
|46,57
|
|Yarım
|1.589
|1.629
|22,53
|
|Çeyrek
|797
|815
|11,27
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,31
|78,31
|1,08
|
Seans Raporu
18:05
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17:58DESPC
Yüzde -8.26 oranında düşüşle 9.77 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 236, 113 adet işlem
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17:57XU030
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17:57
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17:57XU100
Endeks 1, 382 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 36 altında . İşlem hacmi 12, 074.00 milyon TL de
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17:57KIMMR
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 284, 150 adet işlem